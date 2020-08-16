تحليل.. كيف أنقذت مغامرة كارتيرون الزمالك أمام المقاصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

نجح نادي الزمالك في خطف انتصاراً مثيراً وقاتلاً أمام نظيره مصر للمقاصة في مسابقة الدوري الممتاز، وسط نجاح لمغامرة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب القلعة البيضاء.

وسجل "البديل" حسام أشرف لاعب وسط الزمالك الشاب، هدف الزمالك في الوقت بدل الضائع من المباراة التي أقيمت بملعب استاد القاهرة ضمن الجولة الـ19 لمسابقة الدوري.

وشهد الربع الأخير من المباراة، دفع كارتيرون بالثنائي حسام أشرف وكابونجو كاسونجو بدلا من فرجاني ساسي وأحمد سيد "زيزو"، ثم أشرك أسامة فيصل بدلا من أشرف بنشرقي.

استهدف كارتيرون من التعديلات التي أجراها في الربع الأخير من المباراة زيادة الكثافة العددية داخل منطقة الجزاء وإضافة سرعات لاستغلال الهبوط البدني لمصر للمقاصة.

بشكل عام خلال المباراة كان هناك 13 محاولة هجومية للزمالك، 7 منهم كانت في الربع الأخير من المباراة والتي شهدت 3 محاولات على المرمى والهدف القاتل.

في حين لم يكن للمقاصة أي محاولات هجومية على مرمى الزمالك في الربع الأخير من المباراة.

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وتفوق الزمالك في الشق البدني وظهر ذلك خلال الربع الأخير من المباراة حيث زادت نسبة استحواذه على الكرة بشكل ملحوظ عن المقاصة.

كان هناك تقارب في نسب الاستحواذ على الكرة بين الزمالك والمقاصة، لكن تفوق الزمالك في الربع الخامس والسادس من المباراة بشكل كبير وفرض سيطرته على المباراة.

"المنقذ" حسام أشرف شارك لمدة 12 دقيقة، سجل هدفاً من محاولتين على مرمى المقاصة، حصل على 3 ركلات حرة لصالح فريقه، لم يفقد الكرة واخر 5 تمريرات صحيحة من 6، واستقبل 8 كرات بنجاح واستخلص الكرة مرتين بنجاح.

كاسونجو هو الأخر أضاف هجومياً للزمالك في الدقائق التي شارك فيها من خلال تحركاته رغم أنه مال للعب كجناح وليس مهاجماً صريحاً بجوار مصطفى محمد، وكان له محاولة ناجحة على المرمى لولا تألق حارس المقاصة.

ويُعد المهاجم الشاب أسامة فيصل هو صاحب لقطة الهدف الذي سجله حسام أشرف، من خلال نجاحه في استقبال الكرة بالوقت القاتل بعد عرضية أوناجم، ومرواغة مدافع المقاصة لتصل الكرة لزميله ليسكنها في الشباك.