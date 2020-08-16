مذبحة في برشلونة.. تسريح الفريق باستثناء 4 لاعبين (تقارير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فرضت الهزيمة المذلة بنتيجة (8-2) أمام بايرن ميونيخ في لشبونة حالة الطوارئ على برشلونة، بعدما كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عرض الفريق بأكمله للبيع مع وجود استثنائات قليلة، بسبب الإخفاقات الأوروبية المتكررة في بطولة دوري الأبطال بالسنوات الأخيرة.

وعنونت صحيفة "سبورت" غلافها بعنوان "طوارئ في برشلونة"، مضيفة أنه تم إعداد قائمة الضحايا في الفريق، وسيستمع النادي إلى العروض التي ستأتي لـ17 لاعبًا الذين سيتم وضعهم في السوق، بينهم الرباعي جيرارد بيكيه وخوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يحتاج إلى بيع عدد كبير من اللاعبين لخفض الرواتب، بجانب الحصول على المال لتدعيم الفريق بصفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد، حيث يستهدف النادي ضم لاوتارو مارتينيو مهاجم إنتر ميلان والإسباني إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة أنه لا يوجد سوى 4 لاعبين لن يحصلون على الضوء الأخضر للرحيل عن برشلونة، وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق الكتالوني، الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونج، والمدافع الفرنسي كليمو لينجليه.

وأكدت الصحيفة أن مجلس إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو اتخذ قرارات مصيرية بالاستغناء عن 17 لاعبًا، بالإضافة للمدرب كيكي سيتيين والمدير الرياضي إريك أبيدال، مع الدعوة لانتخابات مبكرة لمجلس الإدارة، وهو ما سيتم الإعلان عنه رسميًا بعد اجتماع الإثنين.

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وأشارت "سبورت" إلى أن برشلونة سيستغنى عن الحارس نيتو مع تعويضه ببديل من فريق الشباب، بجانب المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي لعدم رغبته في الخضوع لعملية جراحية، والظهير الأيسر جونيور فيربو الذي تم ضمه مقابل 12 مليونًا ولم يستفد من الفرص.

هذا بالإضافة إلى الاستغناء عن الكرواتي إيفان راكيتيتش، البرازيلي رافينيا الذي تمت إعارته ثلاث مرات، التشيلي أرتورو فيدال للاستفادة منه ماليا لنهاية عقده في 2021، والبرازيلي فيليب كوتينيو، المعار إلى بايرن ميونيخ، والذي يعد أغلى صفقة في تاريخ النادي.

الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة سيدرس أيضا العروض المقدمة لكل من نيلسون سيميدو وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي لعدم تقديمهم الأداء المتوقع منهم رغم المبالغ الباهظة التي دُفعت لضمهم، مع فتح باب الرحيل لسيرجي روبيرتو، رغم استمرار عقده حتى 2022.

وأضافت الصحيفة أن القرار سيلاحق أيضا أصحاب الخبرة الواسعة في برشلونة، مثل بيكيه وبوسكيتس اللذان يشاركان بصفة أساسية منذ موسم 2008-2009، وألبا الذي يلعب دون وجود منافس له منذ موسم 2012-2013، وسواريز الذي يبلغ من العمر حاليا 33 عاما.

وسيضع برشلونة الوافد الدنماركي الجديد مارتن برايثويت مهاجم الفريق في سوق الانتقالات للاستثمار من صفقة بيعه بعد ضمه مقابل 18 مليون يورو من ديبورتيفو ليجانيس في يناير الماضي، بجانب البرازيلي آرثور الذي تم الإعلان عن رحيله رسميا إلى يوفنتوس بقيمة 72 مليون يورو.

يُذكر أنه سيتم تصعيد الثلاثي الشاب أنسو فاتي وريكي بويج وأراوخو إلى الفريق الأول منذ بداية الموسم المقبل 2020-2021 وفقا لما أعلنه جوسيب ماريا بارتوميو، وتم التعاقد بالفعل مع ميراليم بيانيتش من يوفنتوس، بجانب الثلاثي الشاب ترينكاو وبيدري وماتيوس فيرنانديز.