إعلامي يلمح لاقتراب بيراميدز من خطف أحد نجوم الزمالك

ألمح الإعلامي عمر ربيع ياسين إلى استعداد نادي بيراميدز من خطف أحد نجوم نادي الزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري . وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" صفقة رمضان صبحي، لن تكون الأخيرة لنادي بيراميدز من الأهلي أو الزمالك". وتابع:" هناك لاعب أيضا من الزمالك مطلوب في نادي بيراميدز". ونجح بيراميدز في خطف رمضان صبحي من الأهلي قبل أيام، وتم التعاقد مع اللاعب مقابل 100 مليون جنيه في 3 مواسم .

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