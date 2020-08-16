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إنبي خالي من فيروس كورونا

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أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، أن جميع المسحات التي وقعت على اللاعبين بالفريق الأول الكروي بالنادي، جاءت سلبية

من فيروس .

وأكد عبد الناصر أن سلبية العينات جاء ليرفع من معنويات اللاعبين والجهاز الفني

خاصة مع حاجة الكابتن حلمي طولان المدير الفني لجميع اللاعبين في اللقاءات المقبلة بالدوري.

 يذكر ان الفريق سيلعب غدًا مع سموحة بستاد بتروسبورت ضمن الجولة التاسعة عشر للدوري الممتاز.

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