أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، أن جميع المسحات التي وقعت على اللاعبين بالفريق الأول الكروي بالنادي، جاءت سلبيةمن فيروس كورونا.
وأكد عبد الناصر أن سلبية العينات جاء ليرفع من معنويات اللاعبين والجهاز الفنيخاصة مع حاجة الكابتن حلمي طولان المدير الفني لجميع اللاعبين في اللقاءات المقبلة بالدوري.
يذكر ان الفريق سيلعب غدًا مع سموحة بستاد بتروسبورت ضمن الجولة التاسعة عشر للدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر إنبي خالي من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.