توصل فريق ليفربول لاتفاق مع لاعب بايرن ميونيخ الألماني، تياجو ألكانتارا، لينضم إلى صفوف الريدز بداية من الموسم المقبل.
أكدت الصحف الإنجليزية في تقاريرها اليوم أنليفربول توصل لاتفاق مع اللاعب تياجو ألكانتارا، لينضم إلى صفوف الريدز في عقد مدته أربع سنوات، وذلك بعد أن أعلن اللاعب رحيله عن النادي البافارى.
يذكر أن ليفربول توج بلقب الدورى الإنجليزي في الموسم المنقضي 2019/ 2020، قبل موعد انتهائه بسبع جولات، ليعود اللقب مرة أخرى إلى قلعة الأنفيلد بعد غياب ثلاثين عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يتوصل لاتفاق مع لاعب بايرن ميونيخ ألكانتارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.