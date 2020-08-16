ليفربول يتوصل لاتفاق مع لاعب بايرن ميونيخ ألكانتارا

توصل فريق ليفربول لاتفاق مع لاعب بايرن ميونيخ الألماني، تياجو ألكانتارا، لينضم إلى صفوف الريدز بداية من الموسم المقبل.

أكدت الصحف الإنجليزية في تقاريرها اليوم أن

ليفربول توصل لاتفاق مع اللاعب تياجو ألكانتارا، لينضم إلى صفوف الريدز في عقد مدته أربع سنوات، وذلك بعد أن أعلن اللاعب رحيله عن النادي البافارى.

يذكر أن ليفربول توج بلقب الدورى الإنجليزي في الموسم المنقضي 2019/ 2020، قبل موعد انتهائه بسبع جولات، ليعود اللقب مرة أخرى إلى قلعة الأنفيلد بعد غياب ثلاثين عامًا.