النبراوي: مصر جاهزة لاستضافة مونديال اليد

تعهد منتصر النبراوي رئيس شركة "تذكرتي" بخروج حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر بالشكل اللائق مؤكدا انه لن يقل عن حفل قرعة بطولة افريقيا للشباب تحت 23 سنة والتي اقيمت في الاسكندرية ولاقت اعجاب الجميع ،في ظل وجود دعم كبير من الدولة المصرية وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسيي،كما وجه النبراوي الشكر لوزير الرياضة اشرف صبحي وقيادات شركة المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة تامر مرسي على مجهوداتهم الكبيرة لانجاح مثل هذه الفعاليات الكبيرة والهامة التي تقام علي ارض مصر.
واضاف النبراوي ان هناك تنسيق على اعلى مستوي بين الأطراف المختلفة والاتحاد الدولي للعبةكرة اليد برئاسة حسن مصطفي لانهاء كافة الاجراءات اللازمة في ضوء الوصول إلى كامل الجاهزية والتأكيد على استعداد مصر لاستضافة البطولة في يناير المقبل".
وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد 2021 في شهر يناير القادم بمشاركة 32 منتخباً من مختلف دول العالم، وتقام فعاليات البطولة في 4 صالات مغطاة هم "الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية".
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