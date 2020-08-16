جدول مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين

يستعد جمهور ومحبي كرة القدم السعودية لانطلاق الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستشهد مواجهة من العيار الثقيل بين الهلال والأهلي .

ومن المقرر أن تنطلق الجولة يوم الأربعاء وتستمر ليومين، على أن تنتهي الخميس المقبل واليكم جدول مباريات الجولة 26 .

مباريات الأربعاء 19 أغسطس 2020

الفتح ضد الاتفاق .. الساعة 5:50 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:50 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب مدينة الأمير عبدالله

بن جلوي الرياضية

الفصيلي ضد الاتحاد .. الساعة 6:05 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:05 بتوقيت السعودية على ملعب مدينة المجمعة الرياضية .

أبها ضد الحزم .. الساعة 6:10 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:10 بتوقيت السعودية على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة) .

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الرائد ضد الشباب .. الساعة 7:55 مساءً بتوقيت مصر، 8:55 بتوقيت السعودية على ملعب استاد مدينة الملك

عبدالله الرياضية .

مباريات الخميس 20 أغسطس 2020

العادلة ضد الوحدة .. الساعة 5:50 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:50 بتوقيت السعودية ملعب مدينة الأمير عبدالله

بن جلوي الرياضية .

الفيحاء ضد ضمك .. الساعة 6:05 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 7:05 بتوقيت السعودية على ملعب مدينة المجمعة الرياضية .

التعاون ضد النصر .. الساعة 6:10 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:10 بتوقيت السعودية على ملعب استاد مدينة الملك

عبدالله الرياضية .

الأهلي ضد الهلال .. الساعة 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:55 بتوقيت السعودية مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) .