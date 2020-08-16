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جدول مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين

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يستعد جمهور ومحبي كرة القدم لانطلاق الجولة 26 من دوري كأس الأمير للمحترفين، والتي ستشهد مواجهة من العيار الثقيل بين الهلال والأهلي .

ومن المقرر أن تنطلق الجولة يوم الأربعاء وتستمر ليومين، على أن تنتهي الخميس المقبل واليكم جدول مباريات الجولة 26 .

مباريات الأربعاء 19 أغسطس 2020

الفتح ضد الاتفاق .. الساعة 5:50 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:50 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب مدينة الأمير عبدالله

بن جلوي .

الفصيلي ضد الاتحاد .. الساعة 6:05 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:05 بتوقيت السعودية على ملعب مدينة المجمعة الرياضية .

أبها ضد الحزم .. الساعة 6:10 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:10 بتوقيت السعودية على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة) .

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الرائد ضد الشباب .. الساعة 7:55 مساءً بتوقيت مصر، 8:55 بتوقيت السعودية على ملعب استاد مدينة الملك

عبدالله الرياضية .

مباريات الخميس 20 أغسطس 2020

العادلة ضد الوحدة .. الساعة 5:50 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:50 بتوقيت السعودية ملعب مدينة الأمير عبدالله

بن جلوي الرياضية .

الفيحاء ضد ضمك .. الساعة 6:05 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 7:05 بتوقيت السعودية على ملعب مدينة المجمعة الرياضية .

التعاون ضد النصر .. الساعة 6:10 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:10 بتوقيت السعودية على ملعب استاد مدينة الملك

عبدالله الرياضية .

الأهلي ضد الهلال .. الساعة 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:55 بتوقيت السعودية مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) .

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