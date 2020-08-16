عائلة أبوهيف تشكو لرئيس الوزراء إزالة اسم سباح القرن من سيدى بشر

تقدمت أسرة سباح القرن الكابتن عبداللطيف أبو هيف بشكوى إلى رئيس الوزراء بسبب رفع اسمه من على شاطئ سيدى بشر بالإسكندرية، وهو التكريم الذى يخلد اسمه لما قدمه للرياضة والوطن بعبوره المانش "٣" مرات، وغيرها من بطولات. وهو التكريم الذى يخلد اسمه لما قدمه للرياضة والوطن بعبوره المانش "٣" مرات، وغيرها من بطولات. طالبت الشكوى المقدمة من ممثلى العائلة اتخاذ ما يلزم نحو الحفاظ على القيمة التاريخية والتراثية للشاطئ، واتخاذ ما يلزم نحو الحفاظ على القيمة التاريخية والتراثية للشاطئ.

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