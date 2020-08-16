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شاهد تسريبات لمباريات الجولة الأولى من البريميرليج قبل الإعلان عنها

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية صباح اليوم الأحد ، عن مباريات الجولة الأولى من الموسم المقبل للدورى الإنجليزى، قبل أن تعلن عنها الرابطة.

ونشرت صحيفة "إيكو" الأنجليزية تسريبات لمباريالت الجولة الولي من

الموسم المقبل بالبريميرليج 2020/2021، والتي ضمنت عشر لقاءات وهم:

برايتون × شيفيلد يونايتد

تشيلسى × ساوثهامبتون

إيفرتون × فولهام

ليدز يونايتد × نيوكاسل

مانشستر سيتى × كريستال بالاس

مانشستر يونايتد × أرسنال

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توتنهام × أستون فيلا

ويست بروميتش × برينلى

ويست هام يونايتد ×

ولفيز ×ليستر سيتى

ومن المقرر ان تبدأ مباريات الموسم المقبل منةالدورى الإنجليزي في الثانى عشر من شهر سبتمبر المقبل،  لينتهى في الثالث والعشرين من شهر مايو لعامك 2021.

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