شاهد تسريبات لمباريات الجولة الأولى من البريميرليج قبل الإعلان عنها

كشفت تقارير صحفية إنجليزية صباح اليوم الأحد ، عن مباريات الجولة الأولى من الموسم المقبل للدورى الإنجليزى، قبل أن تعلن عنها الرابطة.
ونشرت صحيفة "إيكو" الأنجليزية تسريبات لمباريالت الجولة الولي منالموسم المقبل بالبريميرليج 2020/2021، والتي ضمنت عشر لقاءات وهم:
برايتون × شيفيلد يونايتد
تشيلسى × ساوثهامبتون
إيفرتون × فولهام
ليدز يونايتد × نيوكاسل
مانشستر سيتى × كريستال بالاس
مانشستر يونايتد × أرسنال
توتنهام × أستون فيلا
ويست بروميتش × برينلى
ويست هام يونايتد × ليفربول
ولفيز ×ليستر سيتى
ومن المقرر ان تبدأ مباريات الموسم المقبل منةالدورى الإنجليزي في الثانى عشر من شهر سبتمبر المقبل، لينتهى في الثالث والعشرين من شهر مايو لعامك 2021.
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