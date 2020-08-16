وزير الرياضة والنبراوي ونصر يتفقدون موقع اقامة قرعة موندياب اليد 2021

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن و تذكرتي وهشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد ومؤمن صفا امين صندوق الاتحاد، صباح اليوم الأحد، الموقع المقترح لإقامة مراسم قرعة مونديال العالم لكرة اليد 2021

والمقرر تنفيذها بفندق مينا هاوس الهرم خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد 2021

في شهر يناير القادم بمشاركة 32 منتخباً من مختلف دول العالم، وتقام فعاليات البطولة في 4 صالات مغطاة هم "الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية".

وتواجد في الجولة ايضا أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.

وشرحت اللجنة المنظمة التصور المبدئي لحفل مراسم القرعة، ومسارات الدخول للحفل، وأماكن جلوس كبار الشخصيات والسادة الضيوف والإعلاميين، والبرنامج المقترح لفقرات حفل القرعة.