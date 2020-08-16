ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 25

تشهد المنافسة على لقب هداف الدوري السعودي هذا الموسم صراعًا شرسًا بين النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر والفرنسي بافيتمبي جوميز لاعب الهلال، مع وجود النجم السوري عمر السومة

لاعب الأهلي الذي يحاول دخول المنافسة على استحياء .

ويتربع الثناي جوميز وحمد الله على صدارة قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

للمحترفين برصيد 20 هدف لكل منهما، بينما يأتي خلفهم عمر السومة في المركز الثالث برصيد 16 نقطة .

وفي المراكز الرابع والخامس والسادس يتواجد كارلوس إدواردو لاعب الهلال ورومارينيو لاعب الاتحاد ويوسف نياكاتي لاعب الوحدة برصيد 12 هدف لكل منهما .