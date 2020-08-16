انتهت أمس منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين والتي شهدت عددًا من المواجهات القوية والنتائج المثيرة، ونرصدها لكم في السطور التالية :
ونجح الاتحاد في الخروج من كبوته بفوز معنوي مهم على الاتفاق بهدفدون رد، وسقط الشباب في فخ التعادل مع الفيحاء، وحقق الهلال فوزًا كبيرًا على العدالة برباعية دون رد في مباراة مثيرة ليحافظ على صدارته لجدول ترتيب البطولة .
وفي مفاجأة غير متوقعة سقط فريق الأهلي في فخ الهزيمة على يد الفيصلي بهدفين دون رد، كما سقط التعاون على يد ضمك بنفس النتيجة، واختتمت الجولة بلقاء النصر مع الوحدة والتي حقق فيها العاليم الفوز بهدف دون رد سجله حمدالله .
واليكم جدول ترتيب الدوري السعودي :
كانت هذه تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 25 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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