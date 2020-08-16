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جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 25

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انتهت أمس منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين والتي شهدت عددًا من المواجهات القوية والنتائج المثيرة، ونرصدها لكم في السطور التالية :

ونجح الاتحاد في الخروج من كبوته بفوز معنوي مهم على الاتفاق بهدف

دون رد، وسقط الشباب في فخ التعادل مع الفيحاء، وحقق الهلال فوزًا كبيرًا على العدالة برباعية دون رد في مباراة مثيرة ليحافظ على صدارته لجدول ترتيب البطولة .

وفي مفاجأة غير متوقعة سقط فريق الأهلي في فخ الهزيمة على يد الفيصلي بهدفين دون رد، كما سقط التعاون على يد ضمك بنفس النتيجة، واختتمت الجولة بلقاء النصر مع الوحدة والتي حقق فيها العاليم الفوز بهدف دون رد سجله حمدالله .

واليكم جدول ترتيب الدوري السعودي :

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