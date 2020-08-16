رياضة | الرجاء ينفي إجراء صفقة تبادلية مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الرجاء ينفي إجراء صفقة تبادلية مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الرجاء البيضاوي المغربي نفى نيته لعقد صفقة تبادلية مع الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت نية الرجاء في ضم مهاجم الزمالك المعار حميد أحداد بشكل نهائي، مقابل الاستغناء عن سفيان رحيمي للقلعة البيضاء.

وبحسب موقع "Le360 Sport" المغربي، فإن إدارة الرجاء نفت الأمر بشكل قاطع.

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وأضاف الموقع، أن أحد أعضاء مجلس الإدارة نفى بشكل قاطع، نية الفريق في الاستغناء عن سفيان رحيمي.

وشدد على أن رحيمي أحد أهم عناصر الفريق، كما أنه أحد أبرز اللاعبين على مستوى القارة الأفريقية.

وأكد أن إدارة الرجاء تصر على ضم أحداد بشكل نهائي، بعد تألقه بشكل كبير مع الفريق، وتمسك المدرب جمال السلامي بخدماته.