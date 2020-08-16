رياضة | منافسة مشتعلة على صدارة الدوري المكسيكي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر منافسة مشتعلة على صدارة الدوري المكسيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق كروز أزول على ضيفه خواريز بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين في الدوري المكسيكي ليتقاسم الصدارة مع كلوب أمريكا.

وفي مباريات أخرى فاز تشيفاس جوادالاخارا على ضيفه اتلتيكو سان لويس 2 /1 وتعادل مونتيري مع نيكاكسا 1 /1 ومازاتلان مع بوماس اونام سلبيا.

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ورفع كروز ازول رصيده إلى عشر نقاط متساويا مع كلوب أمريكا المتصدر لكنه يتأخر بفارق الأهداف فقط.

ويدين كروز ازول بالفضل في هذا الفوز لنجمه جوناثان رودريجز الذي سجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 47 و61 بعد أن سجل يوشيمار يوتون الهدف الأول في الدقيقة 33.

وتكفل داريو ليزكانو وفيكتور فيلازكويز بتسجيل هدفي خواريز في الدقيقتين الأولى و86.