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رياضة | محمد صلاح يشارك في مران ليفربول الأول استعدادا لموقعة أرسنال

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يشارك في مران الأول استعدادا لموقعة أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك النجم المصري محمد صلاح في تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي أمس وذلك خلال المعسكر الذي يقيمه في النمسا.

وتوج ليفربول بلقب لكرة القدم في النسخة الماضية بعد غياب طويل استمر لأكثر من 3 عقود.

وقاد يورجن كلوب يورجن أول تدريب في النمسا بعد وصول أعضاء الفريق واللاعبين إلى هناك من أجل الاستعداد للموسم المقبل.

ويلتقي ليفربول مع أرسنال يوم 29 أغسطس الجاري على ملعب ويمبلي في بطولة الدرع الخيرية التي تبدأ بها الموسم الكروي الجديد في إنجلترا.

وكان صلاح نشر صورة له من التدريبات وهو يستعرض مهارته ، ليعلن جاهزيته للموسم المقبل، حيث أنهى الموسم الماضي بتسجيل 19 هدفا في الدوري الإنجليزي.

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