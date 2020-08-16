رياضة | استفتاء: الأندية الإماراتية لم تحقق الاستفادة القصوى من أزمة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر استفتاء: الأندية الإماراتية لم تحقق الاستفادة القصوى من أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر استطلاعا للرأي في الإمارات اليوم الأحد أن أغلب الجماهير ترى أن أزمة فيروس كورونا لم تصب في صالح أندية كرة القدم المحلية فيما يتعلق بالصفقات الجديدة للاعبين الأجانب.

وأجرت صحيفة "البيان" الإماراتية استطلاعا للرأي عبر موقعها الالكتروني وحسابها الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي والذي أظهر اتفاق أغلب المشاركين على أن الأندية لم تستفد من الأزمة الاقتصادية المتعلقة بجائحة كورونا والتي أدت إلى انخفاض ملحوظ في القيمة السوقية للاعبين الأجانب.

ورأى 78 بالمئة من المشاركين في استطلاع الرأي أن الأندية لم تحقق الاستفادة القصوى من الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا المستجد عالمياً في عقد صفقات مميزة من اللاعبين الأجانب تحضيراً للموسم الجديد 2020 - 2021، بينما رأى 22 بالمئة من المشاركين أن الأندية استغلت تلك الأزمة لتدعيم صفوفها.

وفي الاستطلاع الذي أجرته "البيان" عبر موقعها الإلكتروني، أكد 77 بالمئة من المشاركين عدم استفادة الأندية من الأزمة في إجراء تعاقدات مميزة مع لاعبين أجانب بينما رأى 23 بالمئة عكس ذلك ، ولم تختلف النسبة في استطلاع شبكة "تويتر" حيث رأى 79.5 بالمئة من المشاركين أن الأندية لم تحقق مكاسب عالية على صعيد التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، مقابل 20,5 بالمئة رأوا عكس ذلك.