رياضة | قادة برشلونة يختارون تشافي لقيادة الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قادة برشلونة يختارون تشافي لقيادة الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر قادة نادي برشلونة الإسباني بقيادة النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي والمدافع الدولي الاسباني جيرارد بيكيه بالإضافة إلي الحارس الدولي الألماني اندريا تير شتيجن على اختبار تشافي هيرنانديز لاعب الفريق السابق والمدير الفني الحالي لنادي السد القطري على تولي مهمة تدريب النادي الكتالوني.

ورفض اللاعبين بشدة فكرة تولي المدرب الأرجنتيني والمدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بوتشيتينيو تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة كما ذكرت العديد من الصحف الأسبانية.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن كل من تشافي هيرنانديز وكومان بالإضافة إلي بوشيتنيو هما الأقرب لتولي قيادة نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة بعد أن يتصدر قرار إقالة المدرب كيكي سيتين بسبب سوء النتائج.

ومن المقرر أن يعلن نادي برشلونة الاسباني خلال الساعات القليلة القادمة إقالة كيكي سيتين من تدريب الفريق بعد تعرض النادي لهزيمة قاسية أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8 / 2 فى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.