رياضة | سموحة: من الصعب شراء ثنائي الأهلي بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سموحة: من الصعب شراء ثنائي الأهلي بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن صعوبة شراء صلاح محسن أو ناصر ماهر من الأهلي بشكل نهائي.

وقال فرج خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أهدرنا فوز كبير أمام المقاولون العرب، قدمنا مباراة جيدة جدا".

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وأكمل: "الفترة المقبلة ستكون افضل مازال امامنا وقت لتحسين النتائج".

وأضاف: "من صعب شراء صلاح محسن أو ناصر ماهر بشكل نهائي هم من العناصر الاساسية للفريق وسعداء بالتواجد في سموحة ولكن القرار في النهاية للاعبين والأهلي".

وأتم: "ناصر ماهر تربطه علاقة قوية بحمادة صدقي مدرب الفريق، لكن أي لاعب يخرج عن النص سيعاقب مهما كانت قيمته الفنية".