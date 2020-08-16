رياضة | ماكرون سعيد بالتأهل التاريخي: سأشجع ليون وباريس بنصف نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ماكرون سعيد بالتأهل التاريخي: سأشجع ليون وباريس بنصف نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سعادته بصعود ناديين فرنسيين إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في حدث تاريخي كبير، وذلك بعدما فاز ليون على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباريات الدور ربع النهائي.

وقال ماكرون في تدوينة قصيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يلتقي ليون ببايرن ميونخ الألماني، ويلتقي باريس سان جيرمان بلايبتسش.. فرنسا وألمانيا ماكينات أوروبا".

وأضاف مداعبا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "لن تلومني على تشجيع باريس وليون يومي الثلاثاء والأربعاء".

وتبدو حظوظ الفرق الأربعة متقاربة للصعود إلى النهائي الذي سيقام يوم الأحد 23 أغسطس الجاري.

وقبل ذلك؛ يلتقي الثلاثاء باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي 7 مرات في العقد الحالي، بلايبتسش ثالث البوندسليجا الألمانية هذا الموسم والمتواجد الجديد على الساحة الأوروبية.

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بينما يلتقي الأربعاء بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لثمان مرات متتالية، بليون سابع الدوري الفرنسي الموسم المنصرم وثالثه في موسم 2018/19.

ويعتبر بايرن ميونخ النادي الوحيد من بين الأندية الأربعة المتبقية الذي سبق له وفاز بدوري الأبطال، خمس مرات سابقة، آخرها عام 2013.

بينما كان أبعد ما وصل إليه ليون نصف النهائي موسم 2009/10 عندما اصطدم ببايرن أيضا، وهُزم ذهابا وإيابا بمجموع 0-4 قبل أن يخسر بايرن النهائي أمام إنتر ميلانو الإيطالي.

وبالنسبة لباريس سان جيرمان فهذه المرة الأولى التي يبلغ فيها نصف النهائي، بعد 4 مناسبات سابقة وصل فيها ربع النهائي، وفوز وحيد ببطولة أوروبية هي كأس أبطال الكئوس موسم 1995/96.

بينما تعتبر هذه النسخة المشاركة الأوروبية الثانية فقط لرابع أضلاع المربع الذهبي "رازنبالشبورت لايبتسش الألماني" حيث وصل الموسم الماضي لربع نهائي الدوري الأوروبي، وهو وصيف البوندسليجا 2016/17 وكأس ألمانيا 2018/19.