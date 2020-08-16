رياضة | برادي تهزم جوف وتبلغ نهائي بطولة كنتاكي للتنس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برادي تهزم جوف وتبلغ نهائي بطولة كنتاكي للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت الأمريكية جنيفز برادي على مواطنتها الشابة كوكو جوف 6-2 و6-4 في بطولة اللاعبات الأولويات للتنس في كنتاكي يوم السبت لتبلغ أول نهائي في مسيرتها ببطولات اللاعبات المحترفات.

وهذه البطولة المقامة على الأراضي الصلبة هي أول مسابقة لاتحاد اللاعبات المحترفات في الولايات المتحدة منذ أزمة فيروس كورونا.

واستغلت برادي المصنفة 49 عالميا ضربات إرسالها القوية لتتفوق على جوف، في بطولة تقام دون مشجعين، وسددت ثمانية إرسالات ساحقة لتصبح على موعد في النهائي مع السويسرية جيل تيتشمان.

وقالت برادي:" لقد عملت بجدية لتحسين ضربات إرسالي من كل الجوانب، بخصوص الضربة نفسها وتوقيت الإرسال والأسلوب الفني ومثل هذه الأمور".

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وأضافت:" إذا كان الإرسال ناجحا أستطيع أن أبدأ النقطة بقوة ويصب ذلك في مصلحتي".

وتفوقت تيتشمان، التي حصدت لقبيها السابقين في بطولات المحترفات على الأراضي الرملية العام الماضي، على الأمريكية شيلبي روجرز 6-3 و6-2 لتضمن الظهور في النهائي.

وقالت اللاعبة السويسرية البالغ عمرها 23 عاما:" بكل تأكيد يعتقد الجميع أني أجيد فقط على الأراضي الرملية، أعتقد أني أثبت غير ذلك، أشعر أني أظهر بشكل جيد على الأراضي الصلبة منذ بداية العام الجاري، هدفي مواصلة هذا الأمر".

وستلعب برادي مع تيتشمان اليوم الأحد.