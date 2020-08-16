رياضة | مدرب ليون: نثق في أنفسنا لتحقيق إنجازات كبيرة بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب ليون: نثق في أنفسنا لتحقيق إنجازات كبيرة بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يثق رودي جارسيا مدرب ليون الفرنسي في لاعبيه من أجل تحقيق الأشياء الكبيرة في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن فريقه لم يكن ضمن الترشيحات من الأساس وذلك على خلفية تأهله إلى نصف النهائي عبر مانشستر سيتي بالفز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في تصريحات بعد المباراة، أثنى جارسيا على "الروح الجماعية" لكل لاعبي فريقه، مشيراً إلى أنه فخور بهم جميعاً.

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كما خص مدرب روما الإيطالي سابقاً، بالثناء على مهاجمه موسى ديمبيلي، الذي نزل كبديل في الدقيقة 75، وسجل الهدفين الثاني والثالث اللذين أنهيا اللقاء لصالح فريقه، حيث اعترف بأنه كان "محبطاً" لعدم مشاركته منذ البداية.

واستمر ليون في مغامرته بالبطولة بعد أن أطاح في ثمن النهائي بيوفنتوس الإيطالي في عقر داره.

وعادل الفريق بهذا الإنجاز أفضل مسيرة له في البطولة، عندما بلغ نفس الدور قبل 10 أعوام، قبل أن يغادر على يد بايرن ميونخ الألماني، الذي سيواجهه في المربع الذهبي أيضاً، الأربعاء المقبل، على ملعب جوزيه ألفالادي.