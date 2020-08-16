رياضة | موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي للمواجهة المقبلة في الدوري المصري الممتاز ضد فريق أسوان، في إطار الجولة 20 من المسابقة.

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني رينيه فايلر، في محو آثار التعادل السابق في الجولة الماضية ضد الإنتاج الحربي، والتي انتهت بنتيجة التعادل بهدف مقابل هدف.

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بينما يريد نادي أسوان إضافة ثلاث نقاط جديدة، بعد أن تعادل مع فريق نادي مصر بهدف لهدف خلال الجولة الماضية.

وتقام المباراة على أرضية ستاد الأهلي، مساء الغد الاثنين 17 أغسطس.

وتنقل المباراة في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السابتة بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة ON Time Sports.