رياضة | دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج البلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الانجليزي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 من رابطة البريميرليج. وحصل دي بروين على الجائزة متفوقاً على كلا من أرنولد وساديو ماني وهندرسون من ليفربول بالاضافة إلى جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي. Advertisements وتفوق دي بروين أيضاً على داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون ونيك بوب حارس نادي بيرنلي بعد تواجدهم في قائمة المرشحين لهذه الجائزة. وأعرب دي بروين عن سعادته بالفوز بهذه الجائزة بعدما قدم مستوي جيد مع مانشستر سيتي بالموسم المنقضي والذي احتل فيه فريقه المركز الثاني خلف ليفربول البطل.

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