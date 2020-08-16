رياضة | مهاجم الزمالك السابق: رمضان صبحي لا يستحق التواجد في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مهاجم الزمالك السابق: رمضان صبحي لا يستحق التواجد في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مهاجم الزمالك السابق ، عن أزمة رمضان صبحي ورحيله عن الأهلي في الفترة الأخيرة واقترابه من الانضمام إلى بيراميدز.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك بعيد عن المنافسة على لقب الدوري بسبب فرق النقاط الكبيرة".

وعن ملف رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، علق: "رمضان صبحي لا يستحق اللعب أو التواجد في النادي الأهلي".

وتابع: "الأهلي من صنع نجومية رمضان ومنحه أموال طائلة خلال إعارته في موسم ونصف، وبعد كل ذلك اللاعب باع النادي".