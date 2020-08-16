شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين أفضل يحصد لقب الأفضل في الـ«بريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ووفقًا للحساب الرسمي للبريميرليج، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن دي بروين حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنافس دي بروين على الجائزة، مع ثلاثي ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، ساديو ماني، وداني إنجز (ساوثهامبتون) ونيك بوب (بيرنلي) وجيمي فاردي (ليستر سيتي).

يذكر أن هندرسون حصد جائزة لاعب الموسم، المقدمة من رابطة النقاد في إنجلترا.

وتوج نادي ليفربول، هذا الموسم، بلقب الدوري الإنجليزي، لأول مرة منذ 30 عامًا.

وكان موسم دي بروين مميزًا مع السيتي في مسابقة البريميرليج، حيث شارك في 35 مباراة، ونجح في تسجيل 13 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة لزملائه.

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