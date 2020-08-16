شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: عازمون على إبهار العالم في «مونديال اليد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى المتابعة بصفة دورية مع اللجنة المنظمةببطولة كاس العالم لليد ؛ للوقوف على وضعكافة التجهيزات اللوجستية والإجراءات الإدارية بشأن الأمور المتعلقة بمراسم قرعة مونديال اليد، وحفلتي الافتتاح والختام، إضافة إلى الاستعدادات الخاصة بالصالات المغطاة وجاهزيتها لاستضافة منافسات البطولة.

وقال الدكتور أشرف صبحي :عازمون على تحقيق النجاح الباهر للبطولة على مختلف الأصعدة التنظيمية والفنية والإدارية بفضل ما تتميز به مصر من مقومات نجاح من خبرات تنظيمية، وتوافر البنية الإنشائية الرياضية، ووسائل الانتقال، وفنادق الإقامة، والمطارات الدولية، والمعالم السياحية، وعوامل الأمن والأمان والاستقرار الذي تشهده البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذي يقدم كل الدعم والمساندة للرياضة المصرية.

وتابع وزير الشباب والرياضة: يُجرى حالياً عقد عدة اجتماعات مع اللجان الفرعية للجنة المنظمة، للإطلاع على أخر مستجدات اللجان كلٌ في شأنه، وتوفير المتطلبات والاحتياجات، وإنهاء كافة الاجراءات اللازمة في ضوء الوصول إلى كامل الجاهزية لكأس العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021، وذلك يتم جنباً إلى جنب بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى للتأكيد على استعداد مصرلاستضافة البطولة في يناير المقبل.