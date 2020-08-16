شكرا لقرائتكم الحضري ينشر صورة له وسط البحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور ، صورة جديدة له وهو علي مركب في وسط البحر خلال العطلة الصيفية.



الحضرى

من ناحية أخرى، اختار عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، التشكيل التاريخى لمنتخب مصر من وجهة نظره، وقال السد العالى إن أحمد شوبير هو أفضل حارس في تاريخ منتخب مصر بعده بلغة الأرقام والبطولات.. واختار الحضرى في تصريحات تليفزيونية التشكيل التاريخى لمنتخب مصر وضم كل من أحمد شوبير في حراسة المرمى، وأحمد فتحى وسيد معوض وهانى سعيد ووائل جمعة ومحمد شوقى وحسنى عبد ربه وأحمد حسن ومحمد أبو تريكة وعماد متعب ومحمد صلاح.

ورد عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر، على هجوم زكى عبد الفتاح مدرب حراس المنتخب السابق عليه، وقال :" مشكلة زكى عبد الفتاح أنه عايز يثبت أنه وجهة نظره دائما صحيحة وهذا سبب الخلاف معه"، مضيفا:" زكى عبد الفتاح لن يعمل مدربا لحراس المرمى الا مع بوب برادلى المدير الفنى الأمريكى لكنه لن يعمل بمفرده فى أى مكان".

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وقال الحضرى فى تصريحات تليفزيونية، إنه أخطأ بالرحيل عن الأهلى إلى سيون السويسرى، ولكنه فى نفس الوقت واثق من العودة للعمل فى الأهلى يوما ما رغم ما يتردد عن رفض عودته.

وتحدث الحضرى عن عودة الدورى وقال :" الله يكون فى عون اللاعبين، أتوقع وقوع إصابات كبيرة بين اللاعبين مع استئناف النشاط بعد التوقف لفترة طويلة".

وقال عصام الحضري حارس مرمي الزمالك السابق انه تعرض لظروف خارج كرة القدم داخل الزمالك كانت هي السبب في رحيله عن الفريق، وقال الحضري في تصريحات تليفزيونية ان الازمة لم تكن في عبد الواحد السيد حارس مرمي الزمالك وقتها، ولكن هناك بعض الظروف الأخري مثل الامور المالية في النادي ، أدت الي رحيله الي الدوري السوداني.