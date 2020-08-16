شكرا لقرائتكم التحقيق مع حارس المصرى فى الجبلاية بسبب مسحة كورونا الزائفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع أحمد مسعود حارس المصري للتحقيق معه من قبل مسئولو الللجنة القانونية باتحاد الكرة بعد الأنباء التى ترددت عن إجراء أحد اللاعبين لمسحة كورونا بدلاً منه منذ عدة أيام ، لتقرر اللجنة الخماسية استدعاءه للتحقيق معه فى هذه الواقعة.

و تواجد حارس النادي المصري أحمد مسعود برفقة محامي النادي المصري خلال خضوعه للتحقيق من قبل اتحاد الكرة ، تمهيدا لإصدار قرارات خاصة بالواقعة الخاصة بقيامه بإجراء المسحة إلى أحد زملاءه بالفريق بدلا منه.

وأشار الخولى فى تصريحات تليفزيونية: "وليد العطار أبلغنى أنه لا يمتلك مستندات تثبت تزوير عينة أحمد مسعود ولكن حديثه بتزوير العينة جاء بناء على تكهنات أثيرت على صفحات السوشيال ميديا".

وكشف الخولى أن مسئولى المصرى سيجتمعون مع اتحاد الكرة اليوم لحل أزمة لقاء الإسماعيلى وأن الإدارة تمتلك كافة الأوراق والمستندات التى تفيد بأن المصرى لديه أكثر من 10 حالات كورونا".

وتابع: "الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة ابلغنا بمستند يفيد بتأجيل المباراة إذا زادت الحالات لأكثر من 10 حالات".

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من ناحية آخرى أكد على الطرابيلي، أمين صندوق النادى المصري، أن هناك خطوات قبل اتجاه ألفريق البورسعيدى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لتقديم شكوى ضد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

وقال الطرابيلى فى تصريحات تليفزيونية: "نجهز مذكرة لتقديمها إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، ثم التوجه إلى "فيفا" إذا لم يخرج قرار لصالحنا فى أزمة مباراة الإسماعيلي".

وأضاف: "لدينا خطاب من اللجنة الطبية باتحاد الكرة يؤكد وجود 12 حالة إيجابية كورونا داخل ألفريق، وهناك لاعبين فى نفس التقرير حالتهم سلبية وإيجابية وهو ما يشير إلى وجود تناقضات كثيرة فى التقرير الخاص باتحاد الكرة".

وكشف أمين صندوق المصرى أنهم سينتظرون نتيجة المسحة القادمة لتحديد الموقف من مباراة الاتحاد السكندرى والتى من المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل مؤكدا أن ألفريق سيقوم بإجراء مسحة طبية غدًا ومن المنتظر أن تظهر النتيجة مساءً من أجل تحديد موقفنا من مواجهة الاتحاد السكندري، وهل يجوز خضوع اللاعب لمسحة طبية مرتين فى نفس اليوم".

وأضاف: "لا نمانع على الإطلاق فى لعب مباريات الدورى ولكن نعانى من ظروف استئنائية تجعلنا غير قادرين على خوض المباريات بسبب حالات كورونا".