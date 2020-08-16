شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة ذئاب الجبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن خالد مهدى مدير الكرة بنادى الانتاج الحربى سلبية مسحة كورونا لفريقه قبل مواجهة المقاولون العرب ، ويختتم اليوم الأحد فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة والنصف مساء غداً الاثنين على ستاد المقاولون العرب بالجولة العشرين لمسابقة الدوري العام ، وخضع لاعبو الانتاج الحربى وجهازهم الفني والادارى أمس السبت لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة المقاولون العرب طبقاً لتعليمات اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان والتى ألزمت الاندية بإجراء مسحات كورونا قبل 48 ساعة من أى مباراة .

وكان الإنتاج الحربى قد تعادل مع الاهلى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام وشهدت الظهور الرسمى الاول للفريق منذ خمسة شهور بعد توقف المسابقة المحلية فى مارس الماضى بسبب كورونا، بعد تأجيل مباراته الأولى مع نادى مصر التى كان مقرر لها السبت الماضى بسبب الإصابات التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة

ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

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وفى وقت سابق قال مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، أن الحظ حالف فريقه في مباراة الأهلي ، كما أن لاعبي فريقه قدموا عرضاً قوياً فاستحقوا التعادل الثمين أمام المارد الأحمر، بل كانوا قاب قوسين أو أدني من الفوز على حامل لقب الدوري.

وأوضح مختار مختار أنه دائماً ما يُفكّر فى المباريات الكبرى كلقاء الأهلي قبلها بفترة طويلة و"بيشيل هم" المباراة لأنها دائماً ما تكون مؤثرة، وتحتاج تركيز من الجميع كما أن مباراة الاهلى جاءت وسط ظروف صعبة بسبب جاحة كورونا والتى أصابت أكثر من عنصر في فريق الإنتاج بشكل تسبب في تأجيل أول لقاء للفريق في الدوري.

وأشار مختار مختار إلى أن الانتاج استحق التعادل بعدما قدم مباراة قوية أمام فريق كبير كالأهلي، مُعلقاً: إنه لشىء جيد أن تستأنف مشاركاتك في بطولة الدوري بعد كل هذا التوقف جراء جائحة كورونا بتعادل مثير وقوي أمام فريق كبير للأهلي.

وواصل مختار تصريحاته قائلاً: "سنلعب مباراة بعد 48 ساعة في الدوري لذا كان من المهم أن نُحقق نتيجة جيدة في لقاء الاهلي وهو ما حدث ، مُشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة تقديم عروض جيدة لفريق الإنتاج".