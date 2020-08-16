شكرا لقرائتكم إكرامي: مليش علاقة برحيل رمضان.. وقضيت 50 عاما داخل الأهلى بلا مشكلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبرأ إكرامي الشحات، حارس الأهلي السابق، من علاقته برحيل رمضان صبحي ومغادرته للقلعة الحمراء والانتقال إلى بيراميدز، مؤكدًا أن اللاعب صاحب القرار، مضيفا في تصريحات لقناة "dmc":" هناك حملة شرسة ضد عائلتي، فأنا ليس لي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي ولكن هناك من يهاجمني وهو لا يعلم تاريخي".

وأضاف ، حارس الأهلي السابق، قائلا : "السوشيال ميديا" تحرك مجالس ادارت الأندية ويدير الصفحات اولاد صغار يكتبون حسب أهوائهم الشخصية علاوة على وجود لجان إلكترونية توجه الرأي العام".

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وواصل اكرامى تصريحاته :" قضيت 50 عاما داخل الأهلي كلاعب ومدرب فلم يصدر مني أي مشكلة أنا وأولادي، والآن اتهاجم رغم أنني ليس لي علاقة بالموضوع، مضيفا قبل 4 أعوام لم أتدخل حين كان يرغب رمضان في الاحتراف خلال مفاوضاته مع الأهلي، وتكرر الأمر قبل عامين لإعادته فلم يتحدث معي أي مسؤول بشأن هذا الملف.

وتابع إكرامي قائلا ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بتعاقدات رمضان صبحي، مشيرا إلى أن اللاعب دائما يتخذ القرارات دون الرجوع له، وأن كل ما يقال في الإعلام غير صحيح وليس لي علاقة ببيانات الأهلي التي صدرت، وبحسب معلوماتي فأن رمضان ابلغ النادي برغبته في الرحيل".

واستكمل حديثه:" رمضان لم يكن على قوة النادي الأهلي اثناء تصوير الاعلان الذي يتحدثون عنه، فانا ليس لي علاقة بالأمر لانه شخصي، ولا أعلم أي شيء عن تغريدات ابني شريف اكرامي وارسلت لي عبر الهاتف منذ قليل، وهناك أمور داخل النادي الأهلي احيانا تكون اكبر منى، وأتحدى اي مسؤول انه يكون اتصل بي بشأن رمضان صبحي".