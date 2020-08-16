شكرا لقرائتكم محمد حسن مُهدد بالغياب عن الزمالك فى مواجهة نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحوم الشكوك حول قدرة محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، على اللحاق بمواجهة الفريق الأبيض أمام نادى مصر، المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، فى الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما تعرض اللاعب لشد فى العضلة الخلفية أدى إلى استبدالة فى مباراة الأمس أمام مصر للمقاصة، التى فاز فيها الفريق الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى، على ستاد القاهرة، ومن المقرر، أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية على هامش مران اليوم، للوقوف على حالته ومدى إمكانية تواجده فى المباراة المقبلة.

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من المقرر، أن يُعيد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، التونسى فرجانى ساسى، بجوار طارق حامد، فى خط الوسط فى المباراة المقبلة أمام نادى مصر، بعد إصابة محمد حسن، وذلك بعدما كان يعتمد المدرب الفرنسى على ساسى فى مركز صانع الألعاب فى المباريات الماضية، فيما فضل الفرنسى باتريس كارتيرون، استئناف تدريب الأبيض اليوم الأحد، دون راحة، على أن يخضع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لمسحة كورونا جديدة، بمقر النادى، اليوم، للإطمئنان على اللاعبين عقب مواجهة مصر للمقاصة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 53 نقطة.