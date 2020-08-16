شكرا لقرائتكم فايلر يبحث مع طبيب الاهلي موقف 4 لاعبين قبل مباراة أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق موقف عدة لاعبيت تعرضوا لإصابات مختلفة الفترة الماضية لتحديد موقفهم من مباراة أسوان غداً بالدوري ، ويجتمع فايلر مع طبيب الفريق للإطمئنان على موقف الرباعي ياسر إبراهيم وأحمد الشيخ ومروان محسن ومحمود متولي.

وغاب ياسر إبراهيم عن مباريات الفريق الماضية بسبب إصابته بجذع في الكاحل خلل ودية الجونة قبل إستئناف الدوري فيما غاب أحمد اشليخ عن مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة بسبب إصابته بكدمة في القدم خلال إحدى تدريبات الفريق الماضية أما مروان محسن ومحمود متولي فقد إكتفيا بخوض تدريبات تأهيلية في "الجيم" أمس لشعورهما بالإجهاد العضلي عقب مشاركتهما في مباراة الإنتاج مساء أمس الأول التى إنتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويستعد الأهلي لمباراة أسوان المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، الأثنين، بإستاد القاهرة في الجولة العشرون لبطولة الدوري .

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من ناحية أخرى ، يبحث فايلر المدير الفني للفريق كيفية الخروج من أزمة الإنذار الثاني التى تُطارد أكثر من لاعب بالفريق قبل مباراة الزمالك بالدوري المقرر لها السبت المقبل حيث يخشى المدير الفني حصول بعض اللاعبين على إنذار ثالث في لقاء أسوان غدا الإثنين بشكل يمنعهم من المشاركة في لقاء الزمالك السبت المقبل في الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز .

ويدخل ثلاثي الاهلي ، على معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني مباراة أسوان المقرر لها الثامنة من مساء بعد غد، الأثنين، في الدوري الممتاز ولدى كل لاعب إنذارين ما يهدد عدم مشاركة اي لاعب منهم في لقاء القمة حال الحصول على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة أسوان.

في الوقت نفسه ، يمتلك كل من محمد الشناوي، محمود متولي، حمدى فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان، أحمد الشيخ، محمد مجدى قفشة وجونيور أجاى ومروان محسن ورامي ربيعة بطاقة صفراء واحدة قبل لقاء أسوان