شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لن أوافق على بيع فرجانى ساسى مقابل فريق بيراميدز كله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، التفريط في لاعبه التونسي فرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة بأي سعر.

وأكد منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية، أن الزمالك حصل على توقيع لاعبيّن خلال الفترة الماضية، ويتبقى التفاوض مع أنديتهم لحسم الصفقتين، مضيفا لو طلبوا ضم فرجاني ساسي مقابل كل لاعبي بيراميدز فلن أقبل، عندما أريد ضم لاعب أطلبه إذا حدث اتفاق كان بها، إذا لم نتفق فلا مشكلة".

وواصل مرتضى حديثه قائلا : "ساسي من اللاعبين الأساسيين الملتزمين في نادي الزمالك، كل ما أريده صفقتين أو 3 تعاقدت مع اثنين منهما وحصلت على توقيعهما ويتبقى لاعب واحد فقط".

وأنهى حديثه قائلا: "سنجلس مع أنديتهم خلال الفترة المقبلة وإذا حدث اتفاق ستتم الصفقة، وإذا لم نتفق فلا مشكلة".

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وفى تصريحات سابقة أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سوف يعيد الثلاث نقاط المخصومة من عمرو الجنايني بعد اللجوء إلى المحكمة الرياضية.

وقال منصور : "أنا نجحت فى إخماد فتنية كروية كانت ستحدث إذا لعبت مباراة القمة فى الدوري الماضية، ورفضت خوضها حتي لا تقوم مذبحة بين اللاعبين".

وأضاف: "وصممت على عدم خوض مباراة الأهلي عقب لقاء السوبر تجنبًا لحدوث مجزرة، واللاعبين الناشئين الذين يلعبون الآن مع الفريق الأول هم من كانوا سيخوضون مباراة القمة".

حقق الزمالك فوزا عصيبا على المقاصة بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم فى الأسبوع الـ19 بالدورى، ليستعيد ذاكرة الانتصارات بعد تعادله فى المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة 1 -1، وبهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة بينما تجمد رصيد المقاصة عند 17 نقطة، وجاء الهدف بتوقيع حسام أشرف.