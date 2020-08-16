شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبحث مع طبيب الأهلي موقف 4 لاعبين قبل مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق موقف عدة لاعبين تعرضوا لإصابات مختلفة الفترة الماضية لتحديد موقفهم من مباراة أسوان غداً بالدورى، ويجتمع فايلر مع طبيب الفريق للإطمئنان على موقف الرباعى ياسر إبراهيم وأحمد الشيخ ومروان محسن ومحمود متولي.

وغاب ياسر إبراهيم عن مباريات الفريق الماضية بسبب إصابته بجذع فى الكاحل خلال ودية الجونة قبل استئناف الدورى، فيما غاب أحمد الشيخ عن مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة بسبب إصابته بكدمة فى القدم خلال أحد تدريبات الفريق الماضية، أما مروان محسن ومحمود متولى فاكتفيا بخوض تدريبات تأهيلية فى "الجيم" أمس لشعورهما بالإجهاد العضلى عقب مشاركتهما فى مباراة الإنتاج مساء أمس الأول التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويستعد الأهلى لمواجهة أسوان فى الثامنة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة فى الجولة العشرون لبطولة الدورى .

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من ناحية أخرى، يبحث فايلر المدير الفنى للفريق كيفية الخروج من أزمة الإنذار الثانى التى تُطارد أكثر من لاعب بالفريق قبل مباراة الزمالك بالدورى، المقرر لها السبت المقبل، حيث يخشى المدير الفنى حصول بعض اللاعبين على إنذار ثالث فى لقاء أسوان غدا الإثنين بشكل يمنعهم من المشاركة فى لقاء الزمالك السبت المقبل فى الجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز.

ويدخل ثلاثى الاهلى على معلول وأحمد فتحى ومحمد هانى مباراة أسوان غدا الاثنين فى الدورى الممتاز ولدى كل لاعب إنذارين ما يهدد عدم مشاركة أى منهم فى لقاء القمة حال الحصول على بطاقة صفراء ثالثة فى مباراة أسوان.

فى الوقت نفسه، يمتلك كل من محمد الشناوي، محمود متولي، حمدى فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان، أحمد الشيخ، محمد مجدى قفشة وجونيور أجاى ومروان محسن ورامى ربيعة بطاقة صفراء واحدة قبل لقاء أسوان.