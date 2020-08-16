شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيراميدز يتفوق على الطلائع 3/2 فى الدورى قبل مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح اليوم، الأحد، منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى العام العائدة بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، بمواجهة بيراميدز مع طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوى فى مواجهة هى الثانية للفريق السماوى بعد فترة التوقف والأولى للطلائع منذ خمسة أشهر كاملة.

*نتيجة آخر ظهور لبيراميدز والطلائع

بيراميدز نجح فى استعادة توازنه سريعاً بعد توقف مسابقة الدورى العام، ليحقق فوزاً عريضاً على طنطا بثلاثية نظيفة سجلها عبد الله السعيد، فيما شهد آخر ظهور للطلائع بالمسابقة تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في 10 مارس الماضى.

*ترتيب بيراميدز والطلائع فى جدول الدوري

يحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

*تاريخ مواجهات بيراميدز والطلائع

التقى الفريقان من قبل فى 7 مواجهات، حسم بيراميدز 3 مباريات لصالحه، منها العام الماضي ذهابا وإيابا، مقابل فوزين لطلائع الجيش، وتعادلين، وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، سجل لبيراميدز ايريك تراورى ومحمد فاروق وسجل للطلائع تالا نداى وكريم طارق.

*المركز الثانى هدف بيراميدز

ويسعى الكراوتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، لمواصلة الانتصارات في صراعه المحتدم لإنهاء المسابقة في المركز الثانى المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد بعد تعاقده مع كوكبة من نجوم الاهلى أمثال رمضان صبحى وشريف اكرامى وأحمد فتحى فضلا عن تواجد عبد الله السعيد الذى سوف يسعى لزيادة رصيده من الأهداف لحسم لقب هداف الدوري لصالحه بعد وصوله للهدف رقم 16 .

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*ريمونتادا الدور الثانى شعار الطلائع

وفى المقابل يسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لتدشين خطة تعديل وضع فريقه في المسابقة عن طريق حصد النقاط للهروب من مؤخرة الجدول معتمداً على كوكبة من النجوم على رأسهم عمرو جمال وعمار حمدى وحسام باولو.

*التشكيل المتوقع لبيراميدز والطلائع

يبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الطلائع مكونا من :"أحمد الشناوي- علي جبر - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق -عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود حمادة -إيريك تراوري".

فيما يبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام بيراميدز مكونا من :"محمد بسام وأحمد سامى ومحمود عاطف وعاصم صلاح ومحمد أبو المجد ومحمد اشرف روقة وفرانك ستيفن ومحمد شحاته وكريم طارق وعمار حمدى وعمرو جمال".