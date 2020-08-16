شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد موقع إقامة قرعة مونديال العالم لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، بتفقد الموقع المقترح لإقامة مراسم قرعة مونديال العالم لكرة اليد2021 والمقرر تنفيذها بفندق مينا هاوس الهرم خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد 2021 في شهر يناير القادم بمشاركة 32 منتخباً من مختلف دول العالم، وتقام فعاليات البطولة في4 صالات مغطاة هم «الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، الصالة المغطاة بالعاصمة الإداريةالجديدة، الصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية«.

رافق الوزير خلال جولته بموقع إقامة قرعة المونديال أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة وفي مقدمتهم المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة،رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي باللجنة المنظمة، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية،ومجموعة من القيادات التنفيذية،.

واطلع الدكتور أشرف صبحي على التصور المبدئي لحفل مراسم القرعة، ومسارات الدخول للحفل، وأماكن جلوس كبار الشخصيات والسادةالضيوف والإعلاميين، والبرنامج المقترح لفقرات حفل.