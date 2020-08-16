شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينضم لمعسكر ليفربول في النمسا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
انضم الدولي المصري محمد صلاح، الى معسكر فريقه ليفربول الإنجليزي، والذي انطلق اليوم السبت، في النمسا، وذلك استعدادًا للموسم الجديد، الذي من المقرر انطلاقه بمباراة الدرع الخيرية أمام أرسنال.
وقاد يورجن لوب المدير الفني للريدز، المران مساء اليوم، ومن المقرر أن تستمر التحضيرات خلال الأيام المقبلة.
ووصل ليفربول إلى النمسا، ظهر اليوم السبت، للتحضيرات للموسم الجديد، حيث يسعى بطل البريميرليج للحفاظ على لقبه في الموسم المقبل.
ومن المقرر أن يلتقي ليفربول في أولى مبارياته الرسمية يوم 29 أغسطس الجاري، أمام أرسنال في مباراة كأس الدرع الخيرية، حيث يلعب الريدز المواجهة بصفتهم أبطال الدوري الإنجليزي، بينما يخوض الجانرز اللقاء بصفتهم أبطال كأس الاتحاد الإنجليزي.
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