شكرا لقرائتكم بالأرقام .. شوبير يكشف التفاصيل المادية لعقد نجله مع الأهلى × 5 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق القيمة المادية لعقد نجله مصطفى حارس مرمى المارد الاحمر مؤكداً أنه يتحمل الضرائب كاملة ووافق على الامر رغم وجود عقود أعلى للاعبين أصغر منه فى السن لاعتبارات تخص أسرته ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"سأذيع لأول مرة تفاصيل تعاقد مصطفى ابنى مع الاهلى ، مصطفى وقع لمدة خمسة سنوات يحصل فى السنة الاولى على 300 ألف وفى الثانية على 450 ألف جنيه وفى السنة الثالثة على 750 ألف جنيه وفى الرابعة على مليون و250 ألف جنيه وينهى عقده مع الاهلى فى السنة الخامسة مقابل 2 مليون و750 ألف جنيه ويتحمل الحارس الضرائب ووقتها سيكون عمره 23 عاماً".

ويضيف شوبير :" الاهلى قدم عرضاً لمصطفى أحمد عبد العزيز شوبير والحارس وافق رغم أن هناك لاعبين أصغر منه فى السن يتقاضون مبالغ أكبر ولكنه وافق لاعتبارات كثيرة سواء لرغبة مصطفى نفسه وأيضاًَ لاعتبارات أسرية ، ما أقصده هو أن الامر فى التعاقدات أصبح عرض وطلب وهو ماحدث مع أحمد فتحى الذى قدم له الاهلى عرض كبير للغاية ووعده النادى بتحمل الضرائب ومع ذلك رفض وفضل بيراميدز".

وتابع شوبير :" نفس الامر حدث مع رمضان صبحى بعقد هو الاغلى فى تاريخ الاهلى ولكنه فضل عرض الـ 100 مليون لبيراميدز ، بينما الامر يختلف بالنسبة لحسام عاشور الذى رفض فايلر استمراره وحينما رفض الاعتزال كرر مسئولو الاهلى مناشدتهم للمدرب السويسرى لبقاؤه إلا أن فايلر قال نصاً لا أحب أهانة كابتن الفريق لذا الافضل يرحل لان المقابل هو عدم قيده أفريقيا وعدم مشاركته فى أى مباراة محلية ، ثم حدثت الازمة وغضب مجلس الاهلى من تصريحاته ضد النادى".

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وفى وقت سابق ، كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن النادى الأهلى وافق خلال مفاوضاته مع رمضان صبحي لاعب الفريق السابق، على مساواة اللاعب بعلي معلول ظهير أيسر الفريق، وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم سبورت": رمضان طلب المساواة بعلي معلول والأهلي وافق، رمضان في 3 سنوات في بيراميدز يقترب من 100 مليون جنيه.

وأضاف: حسام عاشور كل جماهير الأهلي تقدره ولكن فنياً، وجود ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية مع عودة محمد محمود ستضعه في اختيار أخير بشكل لا يليق بتاريخه، وشريف إكرامي رأى أنه جلس على الدكة لقرابة الثلاث سنوات، لذلك قرر الرحيل والجماهير قدرت موقفه، ولم تكن هناك أزمة.

وتابع: أحمد فتحي أفضل ظهير أيمن في مصر لسنوات، بدء المفاوضات الرسمية معه كان متأخراً احتراماً لحسام عاشور، ولكن هذا غير واقعي في عصر الاحتراف، ولكن المبلغ الذي طلبه فتحي وافق عليه الأهلي وهو 11 و12 مليون جنيه مع تحمل الضريبة بالكامل، بما يعني وصول الرقم لـ 16 مليون، والنادي فوجئ برفض فتحي.

اختتم: الأهلي ضحى كثيراً من أجل رمضان صبحي، بعد اخفاق تجربته في هدرسفيلد وستوك سيتي، ودفع 2 مليون و400 ألف جنيه استرليني في استعارة اللاعب فقط، ونظراً لاحتياج الأهلي قرر شراء اللاعب ووصل مع رمضان إلى أقصى رقم.