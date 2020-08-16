شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض رفع غرامة التعادل مع الاتحاد بعد الفوز على المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رفع الغرامة التى وقعها على لاعبى الفريق بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله، فى الجولة الثامنة عشر بالدورى الممتاز، والتى جاءت قيمتها 100 ألف جنيه، بعدما نجح الفريق فى الفوز على مصر للمقاصة، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى، حيث شدد رئيس الزمالك حول سريان العقوبة الموقعة على اللاعبين نظرا للفرص المهدرة التى شهدها لقاء الاتحاد ووجود حالة من الأنانية فى لقاء زعيم الثغر لذا فضل منصور استمرار العقوبة مع الإشادة بما قدمه اللاعبين فى مباراة الأمس مع المقاصة.

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ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام نادى مصر، المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، فى الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث فضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، استئناف تدريب الأبيض اليوم الأحد، دون حصول اللاعبين على راحة، نظرًا لضيق الوقت، على أن يخضع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لمسحة كورونا جديدة، بمقر النادى، اليوم، للإطمئنان على اللاعبين عقب مواجهة مصر للمقاصة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 53 نقطة.