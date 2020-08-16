شكرا لقرائتكم المقاولون يعلن سلبية مسحة كورونا للاعبيه قبل مواجهة الإنتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن سلبية مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق أمس السبت، قبل 48 ساعة من مباراة الذئاب فى الجولة 20 مع الإنتاج الحربي، والتى تقام غدا الاثنين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكان المقاولون قد تعادل مؤخراً مع سموحة بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمع ألفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 19.

من جهته، أكد عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، أن فريقه كان الأفضل أمام سموحة فى الشوط الأول، وعندما سجل الفريق السكندرى هدف التقدم فى فريقه لم يفقد الثقة فى لاعبيه، قائلاً، "دخلنا مباراة سموحة وسط ضغوط خاصة أنها المباراة الرسمية الأولى لنا بعد خمسة أشهر والفريقان امتلكا طموح المكسب والتعادل مرضى لنا".

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وأضاف عماد النحاس أن التوقف الكروى أعاد مسابقة الدورى وكأنها نسخة جديدة، قائلاً "المشوار صعب والجميع تساوى وخلال فترة كورونا ونبحث عن جمع أكبر عدد من النقاط للتواجد فى المربع الذهبى وسنقوم باستخدام جميع اللاعبين بسبب ضغط مباريات الدورى خلال الفترة المقبلة".

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 34 نقطة خلف نادى الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 23 هفاً حتى الآن فى مسابقة الدوري، فيما استقبلت شباكه 16 آخرين، خلال 19 مباراة خاضها ألفريق، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات وتعادلوا فى 4 أخرى وخسروا 5 لقاءات.