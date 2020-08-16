شكرا لقرائتكم الأهلي يدعم كهربا لتخفيف غرامة المليونى دولار لصالح الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو النادي الاهلي لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق إنهم سيدعمونه بقوة في ملف قضيته الحالية مع نادي الزمالك والتى صدر فيها حُكم من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أول أمس ، الجمعة، بتغريم اللاعب مليوني دولار فيما لم يتم توقيع عقوبة ضد الأهلي أو نادي أفيس البرتغالي الذى إنتقل منه اللاعب للأهلي في يناير الماضي كما لم يتم تغريم القلعة الحمراء.

وتحدث مسئولين في الإدارة الحمراء مع كهربا خلال الساعات الماضية أكدوا لهم أنه مُستمرين في دعمه بهذه القضية والتى قرر اللاعب تقديم إستئناف فيها لدى المحكمة الرياضية الدولية "الكاس" لتخفيف غرامة المليوني دولار ، وشدد مسئولو الاهلي للاعب أنه سينال كل الدعم والمساندة من النادي لأن موقفه في التعاقد مع الأحمر كان سليماً حيث رحل إلى النادي البرتغالي الصيف الماضي لعدم قانونية عقده مع الزمالك حيث لم يوثّق الأخير العقد في المدة القانونية كما إنه إنتقل للأهلي في صفقة إنتقال حر بعدما فسخ عقده مع النادي البرتغالي بالتراضي.

فيما كشف مصدر داخل الأهلى عن سبب الغرامة المالية الكبيرة التى وقعها "فيفا" ضد كهربا فى قضيته مع نادى الزمالك، موضحاً أن السر فى ذلك يعود إلى الخطاب الذى أرسله اتحاد الكرة المصرى إلى نظيره الدولى يؤكد فيه أن عقد كهربا مع الزمالك كان سليماً، وهو ما جعل فيفا يصدر هذه العقوبة الكبيرة.

وأوضح المصدر أن كهربا اعتمد فى رحيله عن الزمالك نهاية الموسم الماضى على ثغرات قانونية أبطلت عقده مع الزمالك، لذا طلب فسخ عقده مع القلعة البيضاء، بعدما وثق الزمالك عقد اللاعب فى يناير 2019 بل وتمديده حتى 2022 دون الحصول على موافقته من الأساس، وهو ما يراه اللاعب ومحاميه أمراً غير قانونى بداعى مرور الفترة القانونية على التوثيق.

وكشف المصدر أن كهربا رحل لنادى أفيش البرتغالى وحصل على بطاقة دولية مؤقتة، قبل أن ينتقل للأهلى فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حر بعد دفع الشرط الجزائى فى عقده مع النادى البرتغالى، موضحاً أن الأهلى لم يكن طرفاً فى هذا الصراع، بدليل عدم توقيع أى غرامة ضد الأهلى أو أفيش البرتغالى، كما أن عدم إيقاف كهربا رغم مطالبة الزمالك بذلك يؤكد أن موقف الأهلى واللاعب كان قوياً، وأن كهربا سيتقدم باستئناف ضد الغرامة المالية الكبيرة حتى يتم تخفيفها.

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على صعيد متصل، يعود "كهربا" لمباريات فريقه المحلية فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بالإمارات.

اتحاد الكرة قرر إيقاف كهربا لنهاية الموسم قبل تخفيف العقوبة لـ10 مباريات ستنتهى بنهاية مباراة الأهلى فى الجولة 25 ليعود نجم الفريق فى الجولة التالية.

وأعلن اتحاد الكرة قبل فترة مواعيد خمس جولات فقط من جدول الدورى الذى عاد الخميس قبل الماضى بعد فترة توقف طويلة بسبب "جائحة" كورونا، وسيُعلن اتحاد الكرة الفترة المقبلة مواعيد باقى جدول المسابقة.

وغاب كهربا عن 4 مباريات حتى الأن، هى، الزمالك فى الدور الأول والتى انسحب منها الأبيض فى واقعة تعطل أتوبيس الأبيض الشهيرة والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة اعتبارياً، كما غاب عن مباريات سموحة وإنبى والإنتاج الحربى وانتهت هذه المباريات بالتعادل بهدف لمثله فى مباراتى سموحة والإنتاج والفوز بثنائية نظيفة على إنبى.

وسيغيب كهربا عن مباريات الأهلى أمام كل من: أسوان، الزمالك، الجونة أيام 17 و22 و26 أغسطس الجارى، وعن مباريات المصرى، دجلة وحرس الحدود فى الجولات 20 و21 و22 و23 و24 و25 على أن يعود اللاعب للمارد الأحمر فى مباراة الإسماعيلى بالجولة ولم يُعلن اتحاد الكرة مواعيد هذه الجولات حتى الآن.