شكرا لقرائتكم الزمالك يؤجل تقديم شكوى ضد الرجاء المغربى فى أزمة أحداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور، تأجيل تقديم شكوى رسمية ضد الرجاء المغربى، فى أزمة المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض المعار للنادى المغربى، انتظارا لما ستسفر عنه المباحثات الودية بين الناديين، بعدما خاطبت إدارة الزمالك نظرائهم فى الرجاء لإعادة اللاعب للقاهرة بعد نهاية إعارته وطلب النادى المغربى بشكل ودى استمرار اللاعب حتى نهاية الموسم وتمديد إعارته بسبب التوقف الكروى الذى حدث بسبب جائحة كورونا، إلا إن إدارة الكرة بنادى الزمالك شددت فى خطابها للنادى المغربى إنه سيتم اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حفاظا على حقوق النادى المالية فى تمديد الإعارة الحالية إلا إنه تم إرجاء هذه الخطوة بشكل مؤقت انتظارا لما سيتم الوصول إليه من خلال المباحثات الودية حفاظا على العلاقة الطيبة بين الناديين.

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من جانبه، قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، "متمسكين ببنود عقد حميد احداد ولن يلعب مباراة الرجاء ولو عايزينه يدفعوا ٢٠٠ ألف دولار"، مضيفًا:" الرجاء كلمنا بشكل ودى بأن حميد احداد يكمل الموسم معهم، إلا أن اللاعب انتهت اعارته فى ٣٠ يوليو الماضى، ولعب خمس مباريات بعد نهاية عقده وفِى الخطاب أرسلنا لهم اننا نحتفظ بحقوقنا المالية لمشاركته بعد نهاية عقد إعارته، وطالبنا الرجاء بتسليم احداد جواز سفره قبل اللجوء للفيفا".

ومن المقرر، أن يلتقى الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى منافسات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيقا، حيث ستقام مباراة الذهاب فى شهر سبتمبر المقبل، على أن تُقام مباراة الإياب أحد يومى 2 أو 3 أكتوبر المقبل، وأكد أمير مرتضى أنه سيتم تحديد ملعب مباراة إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا خلال الفترة المقبلة بعد الرجوع إلى إدارة النادى والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.