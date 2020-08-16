شكرا لقرائتكم شوبير: رمضان صبحى "اتغير" وأصبح قوة فى غرفة ملابس الأهلى بعد واقعة بادجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أن توابع زلزال رحيل رمضان صبحى عن القلعة الحمراء لبيراميدز لاتزال تلقى اثارها على غرفة ملابس المارد الاحمر فى أحاديث اللاعبين ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"لاتزال غرفة ملابس الاهلى تحفل بمناقشات ساخنة حول رحيل رمضان صبحى عن الفريق ، اللاعبين شاردين رغم أنه لم يكن يشارك بشكل أساسى قبل الرحيل بسبب الإصابة وهو مايتطلب أن تتدارك إدارة الاهلى الازمة سريعاً"

وتابع شوبير :"رمضان صبحى اتغير وتلك هى طبيعة البشر ، فقبل رحيله تحول لقوة داخل غرفة ملابس الاهلى بعد رفضه عقوبة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عقب خناقته مع زميله بادجى ، وشعر بالغضب من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لانه عاتبه على تراجع مستواه بعد ظهوره فى أحد الوديات ، باختصار لم يعد رمضان صبحى الطفل الصغير الذى نشأ فى مدرسة الكرة والتقط صوراً مع الخطيب ، وهناك غضب عارم داخل الاهلى من رمضان صبحى وشريف إكرامى"

ويضيف شوبير:"كنت أفضل أن يصمت شريف ولايتحدث ويكتفى بما قاله سابقاً أنه سوف يتحدث فى وقت لاحق ، ويغلق فمه لمدة أسبوعين حتى تهدأ الازمة ، لاسيما أن الجماهير لم تتقبل رسالته ، على طول الطريق السكوت من ذهب ياشريف لاسيما فى الفترات الحساسة".

وفى وقت سابق قال الإعلامي أحمد شوبير أن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، اختار الوقت الخاطئ من أجل توضيح موقفه في أزمة رمضان صبحي ورحيله إلى بيراميدز، وقال شوبير عبر برنامجه " ملعب أون تايم " علي قناة اون تايم سبورت: لو شريف استشارني كنت هقوله ما تتكلمش، هذا ليس وقت الكلام لأن الأجواء مشحونة، خاصة أن ردود أفعال الجماهير غاضبة للغاية، لأن لديهم قناعة في الوقت الحالي، وليس لديهم استعداد لسماع أي شئ، فالغالبية العظمى رفضت كلامك.

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أضاف: رحيل رمضان صبحي سيؤثر على الأهلي فنياً، ولكن الأهلي لن يغرق برحيله، والدليل أن الأهلي فاز في غياب رمضان في 9 مباريات بالدوري وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، الأهلي لمع رمضان بعد دكة هدرسفيلد، وشارك مع المنتخب بعد ذلك.

وتابع: داخل الأهلي، مازالت صدمة رحيل رمضان داخل غرفة خلع الملابس، رغم قوة الإدارة، ولكن التعادل مع الانتاج الحربي في الجولة الماضية، أدى إلى حالة من التوتر، خاصة مع تفوق الزمالك وبيراميدز.

استكمل: الأهلى فى فترة تراجع المستوى من قبل، ضم رمضان صبحى، وحسين الشحات، وجيرالدو، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، ورمضان قرر الرحيل، ولكن حسين الشحات اختار إجراء جراحة في وقت غريب جداً، ياسر إبراهيم وجيرالدو غير منتظمين في اللعب بشكل أساسي، وحمدي فتحي كان مصاباً، ولكن هناك كهربا يعود بعد الإيقاف ومحمد محمود سيعود بعد 6 أيام على الأكثر.

اختتم: فايلر قال للاعيبة اللي حصل حصل، وهدأ اللاعبين، من أجل إعادة الحسابات، ومنذ مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر مروراً بسموحة وإنبي والانتاج هناك تراجع في أداء الأهلي.