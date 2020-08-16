زلزال البايرن.. سيتين سيعود «لتربية الأبقار».. وهؤلاء هم المرشحين لتدريب برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة بصدد إقالة مدربه كيكي سيتين بعد الهزيمة التاريخية التي مني بها الفريق الكتالوني أمام بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشفت التقارير عن أسماء المدربين المشرحين لتدريب برشلونة الموسم المقبل، حيث أن الإعلان عن إقالة سيتين مجرد مسألة وقت لا أكثر.

وأوضح التقارير أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو مدرب توتنهام السابق، ونجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز، والهولندي باتريك كلوفيرت، من أبرز الأسماء المرشحة لخلافة سيتين في تدريب برشلونة.

كما دخل دائرة المرشحين لتدريب الفريق الكتالوني كل من المدير الفني للمنتخب الهولندي رونالد كومان، ومدرب يوفنتوس السابق ماسيمليانو أليجري.

وقالت مجلة "فرانس فوتبول" إن النجم الفرنسي السابق تييري هنري، أحد المرشحين لتدريب الفريق الكتالوني أيضاً.

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ويوم الجمعة الماضي، تغلب بايرن ميونخ على برشلونة 8-2، وهي المرة الأولى التي تستقبل فيها شباك الفريق الكتالوني 8 أهداف في مباراة واحدة منذ عام 1946.

وتقدم رئيس نادي برشلونة ماريا بارتوميو باعتذار للجماهير عن هذه الهزيمة الثقيلة، معلناً اتخاذ قرارات بناء على هذا الحدث، قائلاً: "ثمة قرارات اتخذناها بالفعل، وقرارات أخرى سنتخذها خلال الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عن ذلك الأسبوع المقبل، وعلينا اتخاذ قرارات بعد أن تهدأ الأمور".

وتولى سيتين مهمة تدريب برشلونة في يناير الماضي خلفاً لإرنستو فالفيردي، وقد أبدى استعداده لأي عواقب تترتب على الهزيمة الثقيلة من بايرن بقوله "الفرص بالنسبة لي آخذة في الانحسار بطبيعة الحال".

وكان سيتين قد وصف تدريبه برشلونة في أول مؤتمر صحفي له بـ "الحلم"، قائلاً إنه كان قبل يوم واحد يرعى أبقاره في مزرعته قبل أن يتلقى الاتصال الهاتفي باختياره مدرباً لبرشلونة.

وحاولت إدارة النادي الكتالوني تصحيح مسار الفريق الذي كان منهاراتً مع فالفيردي، بالتعاقد مع سيتين، إلا أن الأمور انهارت تماماً ليفشل في قيادة برشلونة لتحقيق دوري أبطال أوروبا أو على الأقل الفوز بأي بطولة هذا الموسم.