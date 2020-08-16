مدرب ليون يؤكد أن تجاوز بايرن يتطلب "عملاً بطولياً"

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لشبونة: أكد رودي غارسيا مدرب ليون الفرنسي أن لا حدود لفريقه بعد إقصائه المفاجئ والمدوي لمانشستر سيتي الانكليزي من الدور ربع النهائي لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم السبت، وأن تجاوز بايرن ميونيخ الالماني في المربع الذهبي سيتطلب "عملا بطوليا".

وتفوق ليون على رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا بنتيجة 3-1 في العاصمة البرتغالية لشبونة حيث تستكمل المنافسات بنظام بطولة مصغرة والإقصاء من مباراة واحدة، بفضل هدفين قاتلين للبديل موسا ديمبيلي في الدقائق الاخيرة حيث بقي التعادل 1-1 سيد الموقف حتى الدقيقة 79.

وأتى انتصار الفريق الفرنسي امام سيتي المدجج بالنجوم والذي يعتبر من اغنى اندية العالم بعد مفاجأة إقصائه يوفنتوس بطل ايطاليا تسع مرات تواليا في ثمن النهائي.

الا ان المهمة امام العملاق البافاري الاربعاء ستكون الاصعب بعد ان ذلّ الاخير برشلونة الاسباني باكتساحة بنتيجة 8-2 في ربع النهائي.

وقال غارسيا "نحن عرف من سنواجه تاليا. لقد أقصينا يوفنتوس الذي كان أحد المرشحين للفوز بدوري الابطال ومانشستر سيتي الذي كان مرشحا ايضا".

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وتابع مدرب مرسيليا وروما الايطالي السابق "سيكون الامر مماثلا بالنسبة لبايرن، ولكن بناء على ماأظهره اللاعبون، فإنه بإمكاننا منطقيا أن نأمل في تجاوز دور آخر وهذا ما سنستعد من أجله".

أنهى ليون الدوري المحلي في المركز السابع وهي نتيجة مخيبة بالنسبة لثاني أغنى الاندية الفرنسية (بعد باريس سان جرمان) لذا الفوز بلقب دوري الابطال هو أمله الوحيد والاخير للمنافسة اوروبيا الموسم المقبل.

بلغ ليون المسابقات القارية في المواسم الـ23 السابقة جميعها الا انه لم يتجاوز ابدا نصف نهائي دوري الابطال، وللمفارقة ان آخر مرة بلغ فيها هذا الدور كانت ايضا امام بايرن عام 2010 الا انه خرج خاسرا.

وقال غارسيا الذي تم تعيينه على رأس الجهاز الفني لليون في تشرين الاول/اكتوبر الفائت "الثقة تكبر في الفريق ولكن لن نكون المرشحين للفوز ومرة أخرى سيتطلب الامر منا عملا بطوليا للتأهل".