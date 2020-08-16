شكرا لقرائتكم خبر عن إينو: مع احترامى للزمالك أغلب المصريين أهلاوية.. ورمضان هينسى طعم البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأهلى نادٍ أوروبى ويمتلك المواصفات العالمية

الأهلى نادى القرن من أول ما اتولدت مفيش كلام

فايلر غير شكل الأهلى وكارتيرون عمل من الفسيخ شربات

انتظروا الأهلى بطلا لدوري أبطال أفريقيا وأتمنى مواجهة الزمالك

مصطفى يونس من هواة ركوب "التريند" والأهلى خيره على الجميع

الزمالك اتهمنى بالخيانة بعد الرحيل للأهلى ولا أريد تكرار الواقعة مع رمضان

لو كنت مكان فتحى وعاشور هبطل كورة في بيتى النادى الأهلى

انتظروا عودة رمضان صبحى "نادما" والأهلى لن يقف على لاعب

عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر والخطيب "نمبر وان" تاريخيا

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رمضان صبحي مش "خاين" وفضل الفلوس عن الأهلى

ومفيش لاعب تمنه أكتر من 3 ملايين واللى بيعرف يباصى في مصر بياخد 10 ملايين

الأموال دمرت الانتماء وكل لاعب يبحث عن مصلحته

رحل رمضان ومن قبله اعتزل أبو تريكة الخطيب وظل كيان الأهلى صامدا

حسام عاشور خانته خبرته في "الميديا" ولو مكانه هبطل في الأهلى

هجوم الأهلى بحاجة إلى المغربي وليد أزارو

معتز أينو ليس مجرد لاعب هو اسم صنع الصخب والضجيج فى الكرة المصرية، رغم ندرة أهدافه التى لا تتجاوز 13 هدفًا، رغم لعبه لأندية الزمالك والأهلي وحرس الحدود وطلائع الجيش، وتبقى المرحلة البارزة فى تاريخ اللاعب انتقاله من الزمالك للأهلي.

"سوبركورة" تواصل مع معتز إينو للوقوف على رأيه فى بعض المستجدات على الساحة الرياضية ودار الحوار التالي..