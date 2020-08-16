شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد معروف قبل إدارة لقاء بيراميدز والطلائع بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح فى الثامنة مساء اليوم الأحد منافسات الجولة رقم 20 بالموسم رقم 61 للدورى الممتاز بلقاء يجمع بيراميدز وطلائع الجيش على ملعب الدفاع الجوى بالقاهرة، ونجح بيراميدز فى استعادة توازنه سريعاً بعد توقف مسابقة الدورى العام، ليحقق فوزاً عريضاً على طنطا بثلاثية نظيفة سجلها عبد الله السعيد، فيما شهد أخر ظهور للطلائع بالمسابقة تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في 10 مارس الماضى.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة بيراميدز والطلائع للحكم الدولى محمد معروف حكم ساحة وتحسين أبو السادات حكم مساعد وأسامة عبد اللطيف حكم مساعد ومحمد طارق حكم رابع وصبحى العمراوى حكم فيديو ومحمد ابو خاطر حكم مساعد فيديو.



- بيراميدز في المركز الثالث برصيد 35 نقطة من 19 مباراة فاز فى 10 منها وتعادل في 5 وخسر 4 وسجل 31 هدفاً وعليه 19.



- طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة من 19 مباراة أيضاً حقق خلالها 3 انتصارات مقابل 8 تعادلات و8 خسائر وسجل 18 هدفاً مقابل 26 في شباكه.



- في أول لقاء له بعد عودة الدوري تفوق بيراميدز على طنطا (3 – 0) بالجولة التاسعة عشرة في العاشر من أغسطس الجاري.



- تعادل طلائع الجيش في أخر لقاء له في المسابقة أمام المقاولون (1 – 1) في الجولة الثامنة عشرة وأقيم اللقاء في العاشر من مارس الماضي.



- 7 مباريات جمعت الطرفين في بطولة الدوري منذ صعود بيراميدز للممتاز تحت مسمى الأسيوطي موسم 2014 – 2015.



- الكفة تميل نسبياً لمصلحة بيراميدز بثلاثة انتصارات مقابل فوزين للطلائع وفرض التعادل نفسه بينهما مرتين.

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- يتفوق أيضاً فريق بيراميدز في الأهداف بتسجيله 12 هدفاً مقابل 10 أهداف لطلائع الجيش.



- في المواجهة الأولى تفوق الجيش (3 – 2) في الجولة السابعة عشرة موسم 2014 – 2015 وسجل له عرفة السيد وأحمد شديد قناوي وعمر عثمان وللأسيوطي وقتها الإيفواري أدامز تيدي والنيجيري برنس نانا.



- في أخر مواجهة جمعت الطرفين فى الجولة الثالثة بالموسم الجاري تعادلا بنتيجة (2 – 2) في لقاء مثيرا جداً ’ سجل للجيش السنغالي تالا نداي وكريم طارق ولبيراميدز البوركيني إيريك تراوري ومحمد فاروق.



- تولي الكرواتي أنتي تشاتشيتش (66 سنة) المهمة الفنية لبيراميدز في 27 ديسمبر الماضي خلفاً للمدير الفني المؤقت عبد العزيز عبد الشافي وقاد الفريق في 16 مباراة فاز في 11 وتعادل في مباراة واحدة وخسر 4 مرات.



- تم تصعيد عبد الحميد بسيوني (48 سنة) كمدير فني لطلائع الجيش في 21 يناير الماضي خلفاً لطارق يحيى وقاد الفريق في خمس مباريات فاز في واحدة وخسر في مثلها وتعادل 3 مرات.



- عبد الله السعيد في صدارة هدافي بيراميدز والدوري برصيد 16 هدفاً منها ثلاثة في المباراة السابقة أمام طنطا.



- السنغالي تالا نداي في صدارة هدافي طلائع الجيش برصيد 4 أهداف وبفارق هدف واحد عن الثنائي ناصر منسي وأحمد سمير.



- يُدير لقاء اليوم الحكم الدولي محمد معروف وهو ثامن ظهور له في الدوري هذا الموسم بعد أنه سبق له إدارة 7 مباريات، منها بيراميدز أمام إنبي والإسماعيلي بالجولتين الأولى والثانية عشرة، ولقاء طلائع الجيش وإنبى فى الجولة التاسعة عشرة.



- معروف الذي تقلد الشارة الدولية عام 2013 أشهر خلال المباريات السابقة 22 ورقة صفراء واحتسب 3 ركلات جزاء.