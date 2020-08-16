شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: نجلى يتقاضى مقابلا أقل من بعض لاعبى الأهلى ووافق لاعتبارات أسرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، القيمة المادية لعقد نجله مصطفى حارس مرمى المارد الأحمر، مؤكداً أنه يتحمل الضرائب كاملة ووافق على الأمر رغم وجود عقود أعلى للاعبين أصغر منه فى السن لاعتبارات تخص أسرته، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "سأذيع لأول مرة تفاصيل تعاقد مصطفى ابنى مع الأهلى، مصطفى وقع لمدة خمس سنوات يحصل فى السنة الأولى على 300 ألف وفى الثانية على 450 ألف جنيه، وفى السنة الثالثة على 750 ألف جنيه، وفى الرابعة على مليون و250 ألف جنيه وينهى عقده مع الأهلى فى السنة الخامسة مقابل 2 مليون و750 ألف جنيه ويتحمل الحارس الضرائب ووقتها سيكون عمره 23 عاماً".

وأضاف شوبير :" الأهلى قدم عرضاً لمصطفى أحمد عبد العزيز شوبير والحارس وافق رغم أن هناك لاعبين أصغر منه فى السن يتقاضون مبالغ أكبر، ولكنه وافق لاعتبارات كثيرة، سواء لرغبة مصطفى نفسه وأيضاً لاعتبارات أسرية، ما أقصده هو أن الأمر فى التعاقدات أصبح عرض وطلب وهو ما حدث مع أحمد فتحى الذى قدم له الأهلى عرضا كبيرا للغاية ووعده النادى بتحمل الضرائب ومع ذلك رفض وفضل بيراميدز".

وتابع شوبير، "نفس الأمر حدث مع رمضان صبحى بعقد هو الأغلى فى تاريخ الأهلى ولكنه فضل عرض الـ 100 مليون لبيراميدز، بينما الأمر يختلف بالنسبة لحسام عاشور الذى رفض فايلر استمراره وحينما رفض الاعتزال كرر مسئولو الأهلى مناشدتهم للمدرب السويسرى لبقائه إلا أن فايلر قال نصاً "لا أحب إهانة كابتن الفريق"، لذا الأفضل يرحل لأن المقابل هو عدم قيده أفريقيا وعدم مشاركته فى أى مباراة محلية، ثم حدثت الأزمة وغضب مجلس الأهلى من تصريحاته ضد النادى".

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وفى وقت سابق، كشف الإعلامى أحمد شوبير، أن النادى الأهلى وافق خلال مفاوضاته مع رمضان صبحى لاعب الفريق السابق، على مساواة اللاعب بعلى معلول ظهير أيسر الفريق، وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم سبورت": رمضان طلب المساواة بعلى معلول والأهلى وافق، رمضان فى 3 سنوات فى بيراميدز يقترب من 100 مليون جنيه.

وأضاف: حسام عاشور كل جماهير الأهلى تقدره ولكن فنياً، وجود ديانج وحمدى فتحى وعمرو السولية مع عودة محمد محمود ستضعه فى اختيار أخير بشكل لا يليق بتاريخه، وشريف إكرامى رأى أنه جلس على الدكة لقرابة الثلاث سنوات، لذلك قرر الرحيل والجماهير قدرت موقفه، ولم تكن هناك أزمة.

وتابع: أحمد فتحى أفضل ظهير أيمن فى مصر لسنوات، بدء المفاوضات الرسمية معه كان متأخراً احتراماً لحسام عاشور، ولكن هذا غير واقعى فى عصر الاحتراف، ولكن المبلغ الذى طلبه فتحى وافق عليه الأهلى وهو 11 و12 مليون جنيه مع تحمل الضريبة بالكامل، بما يعنى وصول الرقم لـ 16 مليون، والنادى فوجئ برفض فتحي.

اختتم: الأهلى ضحى كثيراً من أجل رمضان صبحي، بعد اخفاق تجربته فى هدرسفيلد وستوك سيتي، ودفع 2 مليون و400 ألف جنيه استرلينى فى استعارة اللاعب فقط، ونظراً لاحتياج الأهلى قرر شراء اللاعب ووصل مع رمضان إلى أقصى رقم.