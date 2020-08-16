شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يتوج بكأس مصر بأقدام محمد رمضان فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 16 أغسطس 1991، توج النادى الأهلى بكأس مصر على حساب فريق أسوان بهدف دون رد سجله محمد رمضان برأسية رائعة فى الدقيقة السادسة من الشوط الأول، ليتوج بلقب هداف المسابقة برصيد 4 أهداف، أدار المباراة الحكم محمد حسام الدين فى آخر مبارياته التحكيمية، كان الأهلى قد صعد على حساب الزمالك فى نصف النهائى بهدفين دون رد سجلهما محمد رمضان، وكان قد تخطى فى الأدوار الأولى كلا من الشمس فى الدور الأول 2-1، ثم المصرى بهدف دون رد فى الدور الثانى بهدف ربيع ياسين، ثم الاتحاد السكندرى بنفس النتيجة بهدف محمد رمضان فى ربع النهائي.

بينما بدأ اسوان إنجازه بتخطى الكروم السكندرى فى الدور الأول بركلات الترجيح، ثم على جمهورية شبين فى الدور الثانى بهدف دون رد سجله الحكم الدولى السابق عصام عبدالفتاح، ثم فجر كبرى المفاجآت وأخرج غزل المحلة بركلات الترجيح فى ربع النهائي، ثم منتخب السويس فى نصف النهائى بهدف طه العارف فى الوقت الإضافي.

وجاء تشكيل الأهلي فى المباراة النهائية بقيادة شوقى عبدالشافى مكونا من: ثابت البطل "كابتن الفريق" (اخر مباراة رسمية له)، علاء عبدالصادق، ضياء السيد، محمود صالح، محمد سعد، ربيع ياسين، تامر حفنى (بدر رجب)، هادى خشبة، علاء ميهوب، محمد رمضان، وكرم مرسى (أيمن شوقي)

بينما كان تشكيل أسوان فى المباراة النهائية بقيادة مشير عثمان مكونا من : على يحيى، أنور سيد، حجاج سعد، أيمن عبدالله، محمد نور، تودى حسن، عصام عبدالفتاح، طه العارف (عبدالحليم حافظ)، حازم عبدالله، حمدى حمدان (محمد رجب)، وهشام عبدالمنعم.

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

Advertisements

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.