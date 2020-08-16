شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يستفسر عن غيابات وتغريدات شريف إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقد جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق خلال الساعات المقبلة، للاستفسار عن عدة أمور إدارية خاصة بالفريق، فى مقدمتها موقف شريف إكرامي وما اُثير حوله خلال الأيام الماضية ومخالفته تعليمات الجهاز الفنى بعدم التحدث لوسائل الإعلام، وكتب عبر صفحته على "تويتر" أمس رسالة مطوّلة كشف فيها موقفه من صفقة رمضان صبحي ورحيله من الاهلي إلى بيراميدز وهي أمور لم يعتاد عليها الاهلي .

كما يناقش الخطيب ما أُثير حول غياب شريف إكرامي عن تدريبات الفريق وأكثر من مسحة طبية خضع لها الفريق مؤخراً دون أسباب مقنعة وغيرها من الأمور التى فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية في فريق الكرة، وكان شريف إكرامي طرفاً فيها لاسيما في ظل رحيل الحارس من النادي بنهاية الموسم الجاري.

وكان شريف إكرامي قد خرج عن صمته بعدة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، كاشفاً عن حقيقة دوره في أزمة رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، خاصة وأن الجماهير رأت أن إكرامي له قدرة على السيطرة بشكل كبير على رمضان صبحي زوج شقيقته، ويعتبر من أكثر المؤثرين في قرارات "العفيجي"، ولذلك حملته مسئولية خسارة الفريق الأحمر لأحد أهم عناصره، كنوع من الرد على عدم تقديره من إدارة الأهلي والتمسك به رغم قراره في الرحيل، بعدما جلس بديلاً على دكة البدلاء، وأصدر شريف اكرامي بيانا رسميا علي صفحته الشخصيه علي موقع " تويتر" تحدث فيه عن كل الأمور التي تخص انتقال رمضان صبحي لاعب الأهلي إلي بيراميدز، في ظل ارتباط الثنائي بعلاقة نسب.

إلا أن إكرامي صدرت عنه عدت اعترافات أثارت غضب الجماهير الأهلاوية بشكل أكبر، كان بينها دعمه لقرار الاحتراف رغم صعوبة التوقيت في النادي، ورفضه لعودة رمضان رغم احتياج النادي له.

وضع مصلحة الأهلي في المركز الثاني مرتين

اعترف شريف إكرامي بأنه وضع مصلحة النادي الأهلي في المركز الثاني مفضلاً مصلحة رمضان صبحي بحسب البيان الذي نشره على تويتر وذلك في موقفين، وجاءت اعترافات شريف كالتالي:

1ـ كنت أول الداعمين بشدة لرمضان منذ أربع سنوات لبدء مشواره الاحترافى رغم معارضة البعض داخل النادى بسبب التوقيت.

2ـ كنت أول الرافضين لمبدأ عودة رمضان داخل مصر، برغم حبي للاهلي و علمي باحتياج النادي له حينها سواء بالإعاره أو البيع.

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توجيه الاتهام لإدارة الأهلي

وجه شريف إكرامي اتهاماً صريحاً لإدارة الأهلي، بأنها وضعته كبش فداء من أجل التغطية على فشلها في اتمام صفقة رمضان صبحي، على الرغم من أن الأهلي احترم رغبة اللاعب في الرحيل والخروج بشكل محترم من النادي ولاقى الأمر استحسان الإدارة والجماهير، وقال إكرامي:

ـ لمجرد تصريح والدي بأن رمضان سيتأثر برحيلي! تم الربط بيني وبين رحيل رمضان ما الحاجه لوجود كبش فداء يتحمل مسئولية ماحدث؟.

ـ لماذا تم الزج بنا عند فشل اتمام التعاقد!هل فقط لمجرد ارتباط اسماءنا بنفس النادي!!

مصلحة العائلة تنسف شعار الأهلي فوق الجميع

نسف شريف إكرامي كابتن الأهلي، الشعار الذي طالما تغنى به الأهلاوية بأن "الأهلي فوق الجميع"، أي فوق جميع أبناءه عندما قال: " لامجال للمزايدات علي حبي واخلاصي للاهلي واحترامي لجمهوره ولكن يبقي رباط العائلة هو الاولوية".

توقيت البيان يثير الشكوك

التوقيت الذي أصدر فيه شريف إكرامي بيانه عبر موقع تويتر، جاء بالتزامن مع إعلان نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين عن انهاء علاقته برمضان صبحي برغبة متبادلة بين الطرفين، وفي نفس الوقت أعلن هدرسفيلد الانجليزي موافقته على عرض بيراميدز لشراء رمضان، وهو ما أثار الشكوك حول محاولة جميع الأطراف إلقاء عيئ مسئولية رحيل رمضان من على عاتقه قبل الإعلان الرسمي لبيراميدز عن ضم اللاعب حتى لا يخسروا الجماهير.

تحميل الإعلام المسئولية

حمل شريف إكرامي وسائل الإعلام مسئولية إثارة الأزمة، والربط بينه وبين رمضان صبحي، متهماً الإعلاميين بـ "الصحافة الصفراء"، على الرغم من أن إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق هو من قام بهذا الربط في تصريحات تلفزيونية عندما أكد أن رمضان لا يقدم على خطة دون استشارة شريف إكرامي.